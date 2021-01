Goiás teve nova alta no registro de casos de Covid-19. O boletim divulgado nesta quarta-feira (13) mostra que foram 2.133 novas infecções confirmadas nas últimas 24 horas. É o maior registro diário desde o dia 10 de dezembro, quando foram notificados 2.705 casos.

O total de infecções chegou a 323.129, com 7.016 óbitos confirmados, 28 no último dia. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), do total de infectados desde o início da pandemia, pelo menos 310.965 pessoas já se recuperaram. Outros 278.048 casos suspeitos de infecção seguem em investigação.

Entre os óbitos, a SES aponta que a atual taxa de letalidade é de 2,17%, atingindo 7.016 pessoas em território goiano. Outros 210 óbitos suspeitos de estarem relacionados à Covid-19 seguem em investigação.