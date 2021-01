Os municípios goianos registraram nesta sexta-feira (15) o maior número de mortes diárias por Covid-19 desde novembro do ano passado. Com 52 notificações em 24 horas, o total é o mesmo dos dias 19 de novembro e do dia 4 deste mês. Apesar disso, o boletim do dia 4 de janeiro acumulava os registros de quatro dias, conforme apontado à época pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Com a atualização desta sexta, Goiás totaliza 7.072 óbitos em razão da doença causada pelo coronavírus (Sar-CoV-2). Segundo a SES, outros 210 óbitos suspeitos de terem relação com a doença seguem em investigação. A atual taxa de letalidade da doença é de 2,16% em território goiano.

O número de infecções diárias também seguiu em patamar elevado. Em um dia foram notificados 2.113 novos diagnósticos. No total o estado tem 327.469 casos confirmados desde o início da pandemia. Destes, 314.712 pessoas estão recuperadas.