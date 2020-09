Cidades Goiás registra aumento de focos de queimada em agosto Em 2020 foram 964 anotações no período, 38% maior que os focos em 2019, quando foram apontados 698

Em meio a um período efetivo de estiagem, o estado de Goiás registra aumento nos focos de queimadas durante o mês de agosto. Em 2020 foram 964 anotações no período, 38% maior que os focos em 2019, quando foram apontados 698. As informações são do do Boletim de Queimadas para o Estado de Goiás, produzido pela Sala de Situação de Monitoramento de Riscos e Desastres N...