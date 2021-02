Os municípios goianos tiveram nova alta de mortes por Covid-19 nesta quarta-feira (17), com 90 óbitos em 24 horas. Entre a segunda-feira (15) e esta quarta, o Estado notificou 149 casos fatais da doença, sendo que nesta terça-feira (16) foram 59 as vidas perdidas em razão da infecção. Com a atualização, já são 8.133 mortes pela doença.

Conforme consta no boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (SES), já são 375.545 casos de infecção por coronavírus (Sars-CoV-2) desde o início da pandemia, 1.565 no último dia. A SES aponta, no entanto, que 360.983 pessoas já se recuperaram. Outros 318.801 casos suspeitos de infecção seguem em investigação.

Com 8.133 óbitos confirmados até o momento, a taxa de letalidade da doença é de 2,17% em Goiás. Há 180 óbitos suspeitos de ter relação com a Covid-19 em investigação.

Vacinação

Sobre a vacinação, a SES estima que foram aplicadas 185.670 doses em todo o Estado. O número se refere à soma de vacinas da primeira e segunda dose e por isso o total não significa a quantidade de pessoas vacinadas. Pelo sistema de monitoramento do SUS, há o registro de 123.250 doses aplicadas em Goiás, sendo que destas, 4.683 são referentes à segunda dose.