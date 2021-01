Cidades Goiás registra 86 novos casos de Covid-19 Em Goiás, dos 309.236 contaminados, 298.700 já se recuperaram da doença

No segundo dia do ano, Goiás registrou novos 86 casos de Covid-19. No boletim divulgado neste sábado (2), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que o número de óbitos em decorrência da doença permanece em 6.805, uma taxa de letalidade de 2,2%. Em Goiás, dos 309.236 contaminados, 298.700 já se recuperaram da doença. Outros 262.306 casos estão ...