Goiás registra 78 mortes por Covid-19 em 24h, maior número em 67 dias

Em atualização divulgada nesta quarta-feira (20), Goiás notificou mais 78 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas. O número é o maior dos últimos 67 dias e pode ter relação com o represamento de dados. Com isso, o total de vidas perdidas em razão da pandemia no Estado chegou a 7.185. Entre sábado (16) e a terça-feira (19) os municípios notificaram um total de set...