Goiás registrou 78 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Com os dados deste sábado, divulgados pela Secretária Estadual de Saúde (SES-GO), Goiás chegou a 10.234 óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia. A pasta informa que outras 249 mortes são investigadas no momento.

Já em relação ao número de casos, o Estado registrou 1.682 infecções desde o último boletim epidemiológico. Com isso, Goiás chegou assim a 451.499 casos do novo coronavírus, sendo que 428.348 pessoas já se recuperaram. Segundo a SES-GO, 382.493 casos suspeitos são investigados.

Leitos de UTI

De acordo com o boletim integrado Covid-19, atualizado na tarde deste sábado pela SES-GO, a rede Estadual de saúde conta atualmente com 541 leitos de UTI, sendo que 524 estão ocupados ou bloqueados, e 17 disponíveis. Com isso, a taxa de ocupação se encontra em 96.30%.

A rede pública de Goiânia, por sua vez, está com taxa de ocupação em 97,83%, uma vez que conta com 290 leitos implantados, sendo 284 ocupados ou bloqueados e 6 disponíveis.

Vacinação

Ainda conforme a SES-GO, 324.481 doses de vacina já foram aplicadas em Goiás. Ao todo, 103.742 goianos já receberam dose dos imunizantes.