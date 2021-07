Goiás registrou 67 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. As informações foram divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO) na tarde deste sábado (3). Com os números apresentados no boletim epidemiológico, o Estado chegou a marca de 19.386 óbitos causados pela doença desde o início da pandemia.

Em relação ao número de casos, a pasta informa que 952 infecções foram registradas nas últimas 24 horas. Ao todo, Goiás já teve 682.515 pessoas contaminadas pelo coronavírus, sendo que 651.877 conseguiram se recuperar da doença.

Ainda de acordo com a SES-GO, 498.316 possíveis casos de infecção pelo vírus e 354 óbitos suspeitos são investigados em Goiás.

Vacinação

O boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde também traz um panorama de como anda a vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Até o momento 3.117.442 goianos já tomaram alguma dose dos imunizantes, sendo 2.355.442 referentes à primeira aplicação e 761.980 à segunda.

O Estado recebeu um total de 4.271.100 doses de vacinas, sendo 1.508.580 da CoronaVac, 2.181.470 da AstraZeneca, 462.150 da Pfizer e 148.900 da Janssen.