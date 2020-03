Subiu para 65 o número de casos confirmados de novo coronavírus em Goiás. A atualização do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), na manhã desta terça-feira (31) traz 4 infectados a mais que os 61 divulgados ontem.



Nesta manhã, três secretarias municipais de Saúde divulgaram novos casos confirmados. Dois deles são em municípios do Entorno do Distrito Federal: Cidade Ocidental, onde um enfermeiro de 33 anos que trabalha no DF testou positivo, e Valparaíso. Com isso, o Entorno soma 8 infectados confirmados, sendo um desses pacientes a primeira morte registrada em Goiás. A região preocupa o Estado porque grande parte da população trabalha na capital federal, onde pelo menos 312 pessoas foram diagnosticadas com a Covid-19.

Também passa a integrar a lista a cidade de Bom Jesus de Goiás, no Sul do Estado, que divulgou a primeira confirmação de paciente infectado. O anúncio foi feito pelo prefeito do município Daniel Vieira Ramos. Ele informou apenas se tratar de uma mulher que apresentou sintomas de gripe, febre e tosse há cinco dias.



A SES ainda não divulgou a lista atualizada dos municípios, mas no boletim anteior a cidades que registravam os 61 infectados eram: Goiânia (35), Rio Verde (7), Anápolis (4), Aparecida de Goiânia (2), Valparaíso de Goiás (2), Jataí (2), Itumbiara (2), Catalão (1), Silvânia (1), Luziânia (1), Águas Lindas de Goiás (1), Goianésia (1) e Hidrolândia (1).