Nas últimas 24 horas o boletim estadual de registro de casos de coronavírus recebeu 595 novos testes positivos. Com isso, o estado passa de 273.290 para 273.885 confirmações desde o início da pandemia. O boletim diário da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) ainda diz que deste total, 264.228 pessoas estão recuperadas, mas ainda existem 246.636 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados 192.830 casos depois de exames.

Ainda considerando este total, a SES-GO informou que mais de 128,4 mil pessoas, o que corresponde a 47%, são do sexo masculino. Os outros 53%, que representa 145,4 mil pessoas infectadas, se referem a pessoas do sexo feminino.

Considerando apenas as mortes confirmadas pela doença, Goiás tem 6.246 confirmações, sendo que 59% das vítimas são do sexo masculino e 41%, do sexo feminino. A atual taxa de letalidade de 2,28%. De acordo com a SES-GO, ainda existem 225 óbitos suspeitos que estão em investigação.