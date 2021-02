Os municípios goianos registraram mais 59 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. A atualização desta terça-feira (16) mostra que o Estado atingiu 8.043 óbitos pela doença desde o início da pandemia.

O número de novas infecções por coronavírus (Sar-CoV-2), causador da Covid-19, também avançou. Com 1.171 casos confirmados nas últimas 24h, Goiás tem 373.980 infectados desde o início da pandemia. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES), responsável pelos dados, há o registro de 359.595 pessoas recuperadas. Outros 317.726 casos suspeitos de infecção estão em investigação.

Com os mais de 8 mil mortos, a taxa de letalidade da doença é de 2,15% em território goiano. Outros 177 óbitos suspeitos de terem relação com a Covid-19 seguem em investigação.

A vacinação contra o coronavírus avançou pouco no último dia. Enquanto entre o domingo (14) e a segunda-feira (15) foram aplicadas mais de 13 mil doses, o Estado registrou apenas 701 novas vacinas nesta terça, totalizando 177.763 doses já aplicadas. A baixa é resultado do fim das vacinas dos primeiros lotes e só deve voltar a avançar com a chegada de mais imunizantes.