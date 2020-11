Goiás registrou 36 mortes por coronavírus (Sars-CoV-2) nas últimas 24 horas. O sistema nacional do Ministério da Saúde que havia apresentado falha por uma semana já está operando e os municípios devem cadastrar todos os casos que ainda não haviam sido inseridos na plataforma. Com esta atualização, o total de óbitos pela doença chegou a 5.936. Ainda existem 244 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Deste total, 59% das vítimas são do sexo masculino, com 3.487 mortes e 41%, do sexo feminino, com 2.449 registros. De acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), 2.130 pessoas informaram algum problema cardíaco. Outras 1.629 pessoas apresentavam diabetes, 465 vítimas tinham problemas respiratórios e 141 apresentavam problemas de saúde que comprometiam a imunidade.

O total de casos da doença em Goiás chegou a 266.499 nesta quinta, com mais 1.368 novos testes positivos. De acordo com a pasta, 256.841 pessoas estão recuperadas e ainda existem 242.159 casos suspeitos em investigação. Já foram descartados outros 188.393 casos depois de exames.