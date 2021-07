Cidades Goiás registra 338 novos casos de Covid-19 neste domingo (4) De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, foram confirmadas 19 mortes provocadas pela doença

Goiás registrou neste domingo (4) 338 novos casos de Covid-19, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO). Com isso, Goiás soma 682.853 confirmações da doença. Ainda de acordo com a pasta, 19 novas mortes provocadas pela Covid-19 foram confirmadas neste domingo. O cornavíurs já tirou a vida de 19.405 pessoas no Estado. Em Goiás, existem 499.104 cas...