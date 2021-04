Goiás passou, nesta quinta-feira (8), de 500 mil casos de coronavírus (Sars-CoV-2). Com mais 3.762 novos casos cadastrados nas plataformas de contagem de dados nas últimas 24 horas, o estado passou de 499.466 para 503.228. De acordo com o boletim divulgado esta tarde pela Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), do total, 479.094 pessoas já estão recuperadas e outros 420.655 casos ainda estão sendo investigados.

A SES-GO também informou que 263 mortes foram cadastradas pelos municípios goianos nas últimas 24 horas. O total de óbitos motivados pela doença é de 12.606. A taxa de letalidade atual no estado é de 2,51%. Outros 283 óbitos seguem sendo investigados.

Doses aplicadas

A SES-GO também informou que referente à primeira dose, foram aplicadas 592.613 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 147.098 pessoas. Esses dados são preliminares. Em relação às vacinas, o Estado de Goiás já recebeu 1.370.130 doses de imunizantes, sendo 1.110.680 da CoronaVac e 259.450 da AstraZeneca.