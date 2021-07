Cidades Goiás registra 2,8 mil novos casos de Covid em 24 horas Taxa de letalidade da doença é de 2,83%

Os municípios goianos confirmaram 2.838 novos casos e 49 óbitos em função da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo os dados do boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (14) pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). No total, o Estado tem 703.957 contaminações e 19.861 mortes confirmadas em 16 meses, desde o registro do primeiro caso d...