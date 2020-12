Os municípios goianos registraram 2.705 novas infecções por Covid-19 nas últimas 24 horas. É o maior número diário dos últimos dois meses. O total é inferior ao do dia 7 de outubro, quando Goiás registrou 2.830 casos. O boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que 291.524 casos confirmados já foram monitorados desde o início da pandemia.

Do total de infectados, a SES afirma que 280.374 pessoas já se recuperaram da doença causada pelo coronavírus (Sar-CoV-2). Outros 248. 438 casos suspeitos seguem em investigação. No boletim do dia anterior eram 250.013 casos suspeitos.

A atualização mostra ainda que Goiás confirmou o falecimento de mais 16 pessoas em razão da doença. O total de óbitos confirmados é de 6.520, taxa de letalidade de 2,24%. Outros 230 óbitos suspeitos de terem relação com a Covid-19 seguem em investigação.