Cidades Goiás registra 2.689 novos casos e 79 mortes por Covid nas últimas 24 horas Taxa de letalidade do vírus no Estado é de 2,81%

Nas últimas 24 horas, Goiás confirmou 2.689 novos casos, totalizando 636.056 infecções causadas pela Covid-19. Com o registro de 79 novas mortes, o Estado contabiliza 17.863 óbitos em decorrência da doença desde o registro do primeiro caso no início do ano passado. As informações são do boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (11) pela Secret...