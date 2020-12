A atualização de casos do novo coronavírus em Goiás, feita pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), mostra que neste sábado (26), há 304.415 casos confirmados, sendo 198 novos nas últimas 24 horas. O número de mortes também subiu em comparação com os dados do último boletim, foram 7 óbitos confirmados, o que totaliza 6.751 vítimas no território goiano.

O boletim divulgado pela SES-GO aponta que há 257.262 casos suspeitos em investigação no Estado, 415 a mais que o informe da última sexta-feira (25). O número de casos descartados é de 205.557.

Segundo a secretaria, 293.921 pessoas estão recuperadas da Covid-19 em Goiás. A taxa de letalidade da doença até o momento no Estado é de 2,22%. O informe mostra ainda que há 196 óbitos suspeitos em investigação.