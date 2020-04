Goiás registrou, nas últimas 24 horas, 14 novos casos do novo coronavírus (Covid-19). A informação é da superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, Flúvia Amorim, durante entrevista concedida para rádio CBN.

Um novo óbito também foi registrado em Goiânia no mesmo período, saindo de sete para oito casos nesta quinta-feira (16). Já o Estado, está com 16 mortes causadas pela doença. Ao todo, 1.826 casos já foram descartados de ligação com o coronavírus.