Um ano e três meses após o início da pandemia de Covid-19, Goiás registrou, nesta terça-feira (15), novo número preocupante de mortes pela doença. Com 139 óbitos em 24 horas, o Estado se aproximou das piores marcas já registradas.

A alta nas mortes ocorre uma semana após recorde de confirmações de contaminações, com mais de 7 mil casos em um único dia. O recorde de mortes pela doença é do dia 10 de março, quando o estado registrou 267 óbitos. A marca, no entanto, foi alcançada em dia após represamento de dados. O recorde anterior era do dia 3 do mesmo mês, quando o Estado registrou 169 óbitos.

boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES) mostra que, com a atualização desta terça, são 643.665 casos da doença desde o início da pandemia, 3.701 nas últimas 24h. Outros 480.686 casos suspeitos de infecção pelo coronavírus (Sars-CoV-2), responsável pela Covid-19, estão em investigação.

As mortes totalizam 18.119, o que significa uma taxa de letalidade de 2,82%. Há 353 óbitos suspeitos que estão em investigação.​