Goiás registrou 1.104 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, levando ao total de 56.078. Os dados foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). Entre sábado (25) e este domingo (26) foram confirmadas 14 mortes provocadas pela doença.

Com isso, Goiás chega aos 1.392 óbitos confirmados. O número representa taxa de letalidade de 2,48%. Há 57 óbitos suspeitos que ainda estão em investigação. Segundo a SES, já foram descartadas 768 mortes suspeitas nos municípios goianos.

No Estado, há 114.844 casos suspeitos em investigação. Outros 50.758 já foram descartados. Ainda de acordo com a SES, 49.905 se recuperaram da doença no Estado.

Como já mostrou reportagem do POPULAR, a semana entre 19 e 25 de julho teve alguns marcos importantes na evolução da pandemia em Goiás. Do dia 22, quarta-feira, para o dia 23, quinta-feira, foram registrados 102 óbitos em 24 horas, um recorde até agora. Do dia 20, segunda-feira, para o dia 21, terça-feira, foi marcado o recorde de novos casos: 3.098 em 24 horas.

A superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, Flúvia Amorim, explica que os dados da semana foram inflados por causa de problemas no sistema de notificação do Ministério da Saúde nas semanas anteriores. Em nota, a SES afirma que isso pode ter dificultado a alimentação das informações por parte dos municípios. Agora, esses casos estão entrando nos boletins diários.