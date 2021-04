Cidades Goiás receberá primeiro lote de vacinas da Pfizer na segunda-feira (3) Informação foi confirmada pelo secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. As 17 mil doses serão para primeira aplicação

Goiás receberá 17 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, na próxima segunda-feira (3/5). A informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino. Este será o primeiro carregamento do imunizante desenvolvido pelos laboratórios e faz parte do lote de 1 milhão de doses que chega ao Brasil nesta sexta-feira (28). De acordo...