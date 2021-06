Um novo lote com 74.880 doses da vacina Comirnaty, fabricada pelo laboratório Pfizer, chegará a Goiás na madrugada desta sexta-feira (25) no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. De lá, o carregamento segue para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), na capital.

Essa nova remessa deverá ser usada como primeira dose nos municípios definidos, conforme resolução da Comissão Intergestores Bipartite de Goiás, para uso da Pfizer. São eles: Goiânia, Aparecida, Inhumas, Goianira, Trindade, Senador Canedo, Goianésia, Anápolis, Ceres, Catalão, Cidade de Goiás, Itaberaí, Luziânia, Formosa, Iporá, São Luís de Montes Belos, Uruaçu, Rio Verde, Jataí, Itumbiara, Porangatu, Campos Belos e Posse.

Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, as vacinas serão encaminhadas, ainda na sexta, para que os municípios prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19 e imunize os grupos contemplados na campanha.

Com esse novo carregamento, Goiás atinge a marca de 3.863.810 de doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Do total de imunizantes recebidos até o momento, até às 15h de quinta-feira (23/6), Goiás aplicou 2.120.779 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 697.037 pessoas.