Goiás deve receber 20 pacientes com Covid-19 de Manaus até esta sexta-feira (15). Eles fazem parte do primeiro grupo que deixará o município para tratamento em outros Estados, devido ao colapso na saúde pública da capital amazonense. Mas outros 120 doentes podem chegar a Goiânia nos próximos dias.

Os 140 pacientes serão atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG). De acordo com o superintendente do hospital, José Garcia, 20 vagas estão prontas para funcionamento imediato. As demais dependem de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), para quem a unidade solicitou reforço de pessoal.

Conforme Garcia, foram requisitados técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, assistentes sociais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e assistentes sociais. O pedido está com o secretário estadual de saúde, Ismael Alexandrino. O número não foi informado.

“Nós já temos os leitos. Conversamos com o Estado e o Município (de Goiânia), que precisam nos municiar com recursos humanos. Espaço, material, maquinário, implementos temos no hospital”, afirma. O novo Hospital das Clínicas da UFG foi inaugurado em dezembro do ano passado.

Atualmente, a unidade tem 200 leitos, sendo 20 específicos para Covid-19. Outros 20 do total já existente serão transformados em leitos Covid para receber os pacientes de Manaus. Para atender mais 120 pessoas da capital do Amazonas, que vive o pior momento da pandemia, seria necessário abrir novos leitos. Para isso, só com o reforço de pessoal do Estado.

A solicitação das vagas foi feita pelo governo federal, por meio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, entidade ligada ao Ministério da Educação (MEC). Como unidade federal, o HC da UFG faz parte dessa rede. “Os leitos são tripartite”, diz Garcia.

Além de Goiás, o plano de cooperação do Ministério da Saúde inclui o Piauí, Maranhão, Distrito Federal, Paraíba e Rio Grande do Norte. A intenção é conseguir vagas para 235 pacientes. Por ter um hospital novo, Goiás é o que tem maior capacidade, por isso deve ficar com a maioria dos transferidos.

Até o fim da tarde desta quinta-feira, a Secretaria Estadual de Saúde e o Hospital das Clínicas aguardavam a confirmação do perfil dos pacientes que chegariam. José Garcia, porém, acredita que serão pessoas com casos moderados e leves, pois os leitos solicitados foram de enfermaria. “O governo de Goiás segue à disposição e aguarda mais detalhes do MS e SES-AM sobre a lista de pacientes, estado clínico e demais informações para repassar sobre o caso”, diz a SES, em nota.

O Ministério da Saúde informou que eles precisam de auxílio na oxigenação, mas que podem ser transportados em voos com conforto.

Também em nota, a SES-GO reforçou que a decisão da transferência é do Ministério da Saúde. Antes de virem a Goiás, será realizada uma triagem dos pacientes que seriam elegíveis para vir. “Essa avaliação será validada por técnicos e consultores da Organização Panamericana de Saúde e do Hospital Sírio-Libanês para que seja homologada pelo Ministério da Saúde”.

Gestor descarta risco aumentado

O superintendente do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, José Garcia, diz que o acolhimento de pacientes de Manaus com Covid-19 não representa aumento de risco para os moradores de Goiânia. A capital amazonense passa por um surto, especialmente por causa de uma nova mutação do vírus.

A mutação, que é diferente das que tiveram origem no Reino Unido e na África, é considerada mais contagiosa. Não há, porém, registro que ela também é mais letal. De acordo com Garcia, os cuidados com o transporte dos pacientes fazem a operação segura.

“Se for analisar cientificamente, os cuidados com os pacientes para trazê-los e como eles são tratados, é muito mais seguro que alguém vir, passear, visitar parentes”, afirma. Além disso, ressalta, a nova cepa do coronavírus deve se tornar prevalente, como no exterior.

De acordo com José Garcia, a recepção de até 140 pacientes de Manaus, em um momento em que há aumento na procura por internações em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em Goiânia, não deve afetar os moradores da capital goiana. Segundo ele, o HC tem capacidade para ampliar leitos para Covid-19, em caso de recrudescimento da doença.

Atualmente, a ocupação de leitos de UTI para Covid-19 no Hospital das Clínicas está em 50%. “Temos capacidade de ampliar. Para cada vaga cedida para pacientes de outros Estados, podemos abrir uma para moradores de Goiânia”, afirma.

Para acolher o grupo de Manaus, foi montada uma força-tarefa. Até a noite desta quinta-feira, ele aguardava ser acionado pelo Ministério da Saúde. “O mais importante, neste momento, é ser solidário”, afirma José Garcia.

Brasileiros de Wuhan

Logo no início da pandemia da Covid-19, Goiás recebeu 31 brasileiros e chineses que estavam na província de Wuhan, na China, onde os primeiros casos da doença foram registrados. O grupo foi acolhido na Base Aérea de Anápolis, que abriga a Força Aérea Brasileira (FAB).

Na época, a decisão conjunta do governo federal e do governo estadual causou reações. Presidente da Federação Industrial de Goiás (Fieg), Sandro Mabel entrou em um embate com o governador Ronaldo Caiado (DEM). Para o líder empresarial, havia risco de contaminação dos goianos.

Além das pessoas que vieram de Wuhan, o grupo alcançou 58 confinados, por causa da equipe que foi buscá-los, formada por profissionais de saúde e tripulação do voo.

No total, o grupo ficou 14 dias em Anápolis. No período, fizeram exames periódicos. Nenhum deles foi positivo para a Covid-19.