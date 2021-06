A Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) informou nesta sexta-feira (11) que o Estado receberá 93.800 mil doses de remessa da vacina Janssen (Johnson&Johnson), que necessita de apenas uma aplicação para concluir o ciclo vacinal. Os imunizantes serão destinados diretamente para os 24 municípios goianos que têm mais de 50 mil habitantes.

Como mostrou O POPULAR esta semana, o Brasil receberá a antecipação da fabricante de 3 milhões de doses, mas com prazo de validade até 27 de junho. Por conta do prazo apertado, será necessária a “adoção assertiva de estratégia para recebimento e aplicação do imunizante”, ressaltou a pasta.

O órgão relatou que não há indicação da vacina para gestantes e, na medida que que os técnicos de salas de vacina e da rede de frio dos municípios forem sendo capacitados, “condicionada a chegada de novas remessas desse imunobiológico, a distribuição será ampliada aos demais municípios do Estado de Goiás”.

Confira abaixo os municípios que serão contemplados com os imunizantes:

Goiânia

Aparecida de Goiânia

Anápolis

Rio Verde

Águas Lindas de Goiás

Luziânia

Valparaíso de Goiás

Trindade

Formosa

Novo Gama

Senador Canedo

Catalão

Itumbiara

Jataí

Caldas Novas

Planaltina

Santo Antônio do Descoberto

Cidade Ocidental

Goianésia

Mineiros

Cristalina

Inhumas

Jaraguá

Quirinópolis.