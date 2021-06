Cidades Goiás receberá 235 mil novas doses de vacina AstraZeneca neste domingo (20) Novo carregamento será usado como 2ª dose para todos os 246 municípios do Estado

Uma nova carga com 235 mil doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) chega a Goiás neste domingo (20). A previsão é que a nova remessa dos imunizantes chegue às 14h35, no Aeroporto Internacional Santa Genoveva. De lá, as doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado da S...