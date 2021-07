Uma nova remessa com 99,8 mil doses de vacina contra Covid-19 chegou a Goiás, na madrugada desta terça-feira (20). O lote é composto por 62.400 doses da CoronaVac/ Butantan e 37.400 da AstraZeneca.

Segundo a Secretaria de Saúde de Goiás (SES-GO), os imunizantes da AstraZeneca serão destinadas para a primeira aplicação. Já as da CoronaVac serão para primeira e segunda aplicação.

As doses após desembarcarem no Aeroporto Santa Genoveva foram encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, onde passarão por conferência e sem seguida serão enviadas para as 18 regionais de saúde, que distribuirá para os municípios.

Segundo balanço, até às 15h de segunda-feira (19), Goiás aplicou 2.721.533 primeiras doses em todo o Estado. Outras 951.394 pessoas já receberam as duas doses ou a dose única. Com esta remessa, Goiás atinge a marca de 4.651.350 vacinas recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.