Um novo carregamento com 150.100 doses de vacinas contra a Covid-19 chegou em Goiás nesta quinta-feira (24). A remessa com 100 mil unidades da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e 50.100 da Janssen, da Johnson & Johnson, será distribuída entre os municípios goianos ainda nesta semana. Segundo o governo estadual, metade do novo lote de Coronavac será destinada à aplicação da primeira dose e o restante para o reforço. Já as vacinas da Johnson & Johnson são dose única.

Nesta sexta-feira (24), Goiás também receberá mais 74.880 unidades da vacina da Pfizer. Para o governador Ronaldo Caiado (DEM), a chegada de novas doses possibilitará a vacinação da faixa etária dos 18 anos até setembro, conforme havia anunciado no dia 14 deste mês.

O secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, aproveitou a ocasião para alertar a população para que procure os postos conforme as regras de cada município, e que os cidadãos voltem para tomar o reforço do imunizante. Goiás atinge agora a marca de 3.788.930 doses já recebidas desde o início da campanha, em janeiro deste ano.

Atualmente, a estratégia adotada em Goiás é a de destinar 70% das vacinas para serem aplicadas por ordem decrescente de idade, e os outros 30% para os grupos prioritários. A expectativa agora gira em torno da aquisição de 142 mil doses da Sputnik V, produzidas pela Rússia, para aumentar o ritmo da imunização.

