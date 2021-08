Goiás recebeu durante a madrugada desta terça-feira (24) um carregamento com 121.250 doses da AstraZeneca. Os imunizantes contra a Covid-19 desembarcaram no Aeroporto Santa Genoveva e foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio, onde vão ser distribuídos para os municípios goianos. Nas últimas 48 horas, o Estado recebeu 268.430 vacinas contra a doença, sendo 72.300 da CoronaVac e 74.880 da Pfizer, além da remessa de hoje.

>> Receba gratuitamente em seu whatsapp notícias de Goiás sobre vacinação, Covid-19, decretos e outras informações relevantes. Clique. <<

De acordo com informações do governo, as doses da AstraZeneca desse carregamento serão destinadas para a segunda aplicação em toda a população adulta com mais de 18 anos. Já as vacinas da Pfizer e da CoronaVac serão divididas para as duas etapas de imunização.

De acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Goiás já aplicou até o momento 5.394.518 doses dos imunizantes contra a Covid-19, sendo que 3.825.525 são referentes à primeira aplicação e 1.568.993 à segunda.

O Estado recebeu 7.141.140 doses de imunizantes, sendo 2.302.440 da CoronaVac, 3.103.740 da AstraZeneca, 1.583.010 da Pfizer e 151.950 da Janssen.​