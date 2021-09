Cidades Goiás recebe novas remessas com 276 mil doses Carregamentos são fracionados e trazem imunizantes da Pfizer, AstraZeneca e CoronaVac

Goiás recebeu entre essa quarta-feira (1º) e a madrugada desta quinta-feira (2) dois carregamentos com doses da vacina contra a Covid-19. Além delas, para esta noite está prevista a chegada de uma nova remessa. Ao todo, o Estado deve contar com 276.640 novas doses. Ontem, um lote com 192.680 unidades da CoronaVac, do Instituto Butantan, desembarcou no Aeroporto Intern...