Goiás recebe uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 na tarde desta sexta-feira (6). Serão 121.680 doses da Pfizer e 3.050 da Janssen. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Ronaldo Caiado. “Mais uma vez vamos ‘sextar’ amanhã com a chegada de vacina, minha gente!”, escreveu em sua conta no Twitter.

Segundo a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (SES), referente à primeira dose, foram aplicadas 3.193.509 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 1.252.416 pessoas. Ao todo, Goiás já recebeu 5.590.470 doses de imunizantes, sendo 1.867.580 da Coronavac, 2.702.340 da Astrazeneca, 871.650 da Pfizer e 148.900 da Janssen.​

Mudanças

Conforme mostrou o O POPULAR, Goiás deverá passar a receber mais doses de vacina contra a Covid-19 a partir deste mês, depois de a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) pedir para o Ministério da Saúde reavaliar a distribuição de doses para os Estados brasileiros. A vacina passará a ser distribuída de acordo com tamanho da população adulta que ainda não foi imunizada.