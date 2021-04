Cidades Goiás recebe mais um lote com 107.4 mil doses de vacina contra a Covid-19 Novas doses começam a ser enviadas para as 18 regionais de saúde durante a manhã desta sexta-feira (24)

Atualizada às 7h59. Goiás recebeu mais 107.4 mil doses da vacina contra a Covid-19, no início da madrugada desta sexta-feira (24). O imunizante após o desembargue foi levado para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, em Goiânia, para conferência e em seguida será encaminhado para as 18 regionais de saúde. Das 107,4 mil doses enviadas...