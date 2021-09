Cidades Goiás recebe mais de 175 mil doses de Pfizer nesta segunda-feira (13) Até o momento, já foram distribuídas 7.529.768 doses de vacinas contra a Covid-19 em Goiás

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), anunciou em sua conta no Twitter que o Estado receberá 175.500 doses da vacina Pfizer nesta segunda-feira (13). “Ao invés de começar a semana com o pé direito, a gente começa com o braço preparado para receber a vacina”, escreveu. Segundo a última atualização da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), até o momento, já for...