Goiás recebe mais 76 mil doses da Coronavac

Na manhã desta quarta-feira (3) começou a distribuição para as 18 regionais de saúde de Goiás das 76 mil doses de Coronavac, fabricado pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. As regionais repassam para os municípios. O imunizante chegou durante esta madrugada e após desembarque no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, foi levado para a Central E...