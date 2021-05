Cidades Goiás recebe mais 211 mil doses de vacina contra a Covid-19 Carregamento do imunizante chegou essa manhã ao Estado e foi levado para a Central Estadual de Rede de Frio

Atualizada às 10h54. Goiás recebeu uma nova remessa com 211.000 doses de vacina contra a Covid-19 na manhã desta segunda-feira (3). Este carregamento é do imunizante do consórcio Oxford/AstraZeneca, produzido pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo o governo, o lote será reservado exclusivamente para a aplicação da primeira dose. Um novo lote com 17 mil do...