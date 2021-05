Cidades Goiás recebe mais 196 mil doses da vacina contra Covid-19 O imunizante da AstraZeneca será utilizado para o grupo de comorbidades, pessoas com síndrome de Down, além daquelas que se enquadram nas deficiências cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada

Mais uma remessa com 196.100 doses da AstraZeneca chegaram a Goiás, na madrugada desta terça-feira (18). Deste total, 79.600 serão aplicadas em primeira dose e 116.500 para o reforço. O imunizante da AstraZeneca será utilizado para o grupo de comorbidades, pessoas com síndrome de Down, além daquelas que se enquadram nas deficiências cadastradas no Programa de Ben...