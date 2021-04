Atualizada às 10h03.

Uma nova remessa com 161.200 doses de vacina contra a Covid-19 chegou à Goiás na manhã desta quinta-feira (29). Deste lote, segundo o governador Ronaldo Caiado (DEM), todas as doses serão destinadas para a primeira dose.

Das 161.200 doses, 3.200 são da CoronaVac e 158.000 da AstraZeneca. Desta remessa, 5% serão destinadas para os profissionais da segurança e 30% para os trabalhadores da saúde, que ainda não foram imunizados.

Após o desembargue no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, as doses serão encaminhadas para a Central Estadual de Rede de Frio, no Jardim Santo Antônio, para conferência e em seguida serão enviadas para as 18 regiões que distribuíram para os 246 municípios goianos.

Pfizer/BioNTech

Na próxima segunda-feira (3) está prevista a chegada de 17 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech. Este será o primeiro carregamento do imunizante desenvolvido pelos laboratórios e faz parte do lote de 1 milhão de doses que chega ao Brasil nesta sexta-feira (28). A informação foi confirmada nesta quarta-feira (28) pelo secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino.

Em entrevista coletiva após a chegada das vacinas, Caiado falou sobre a chegada deste novo imunizante. O democrata contou que recentemente esteve no Hemocentro e a unidade possui freezers que podem chegar a menos 80º e com isso conseguem armazenar as doses da Pfizer.

Questionado sobre a distribuição, o governador afirmou que a mesma será feita de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde e da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa).