Cidades Goiás recebe mais 136.350 doses de vacina contra Covid-19 Imunizante chegou na manhã desta quinta-feira (8) e foi levado para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Saúde, em Goiânia, onde passa por conferência

Atualizada às 11h36. Um novo lote com mais 136.350 doses de vacina contra a Covid-19 chegou a Goiânia, na manhã desta quinta-feira (8). O imunizante foi levado para a Central Estadual de Rede de Frio da Secretaria de Estado de Goiás (SES-GO), localizada no Jardim Santo Antônio, na capital, onde deve passar por conferência e em seguida enviado, ainda hoje, para as...