Cidades Goiás recebe mais 134 mil doses de vacinas contra a Covid-19 O secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, acredita que Goiânia poderá imunizar pessoas com idades a partir de 73 ou 74 anos

Goiás receberá ainda nesta terça-feira (16) mais 134.400 doses de vacinas contra a Covid-19. O lote, enviado pelo Ministério da Saúde, é da Coronavac e será suficiente para imunizar aproximadamente 67,2 mil pessoas, pois são necessárias duas doses. A informação foi dada pelo secretário Estadual de Saúde, Ismael Alexandrino, em live do POPULAR. Com as novas ...