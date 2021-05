Cidades Goiás recebe mais 131.850 doses de vacina contra Covid-19 Carregamento chegou durante a madrugada desta sexta-feira (14)

Na madrugada desta sexta-feira (14) Goiás recebeu mais 131.850 doses de vacina contra a Covid-19. Deste carregamento, 69.600 mil são da CoronaVac e 62.250 são da AstraZeneca. O imunizante, seguindo orientação do Ministério da Saúde, será direcionado para segunda dose. De acordo com o governo, as doses da AstraZeneca serão reservadas para aplicação da segund...