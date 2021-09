Um novo carregamento com 211.400 doses da CoronaVac desembargou no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, na manhã deste sábado (18). Metade do imunizante do Instituto Butantan será para primeira dose e o restante para segunda aplicação. Após desembarque, o lote foi levado para a Central Estadual de Rede de Frio, unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), na capital, para conferência.

Secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, destaca a importância da população se vacinar contra a Covid-19. “Temos quase 200 mil pessoas que ainda não se vacinaram em Goiás e não há falta de vacina, até o momento. Precisamos da conscientização das pessoas que estão aptas a se vacinarem que busquem pela vacina pela sua saúde e pela saúde de todos os goianos”.

Ismael reforçou ainda que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não autorizou a aplicação desse imunizante em menores de 18 anos e que a vacinação deste público em Goiás não será paralisada.

Até às 15 horas desta sexta-feira (17), o Estado já tinha aplicado a primeira dose em 4.496.675 e 2.300.844 pessoas estão com o esquema vacinal completo, seja com a segunda dose ou a dose única.