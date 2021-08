Cidades Goiás recebe 193 mil novas doses de vacina contra a Covid-19, neste sábado (14) São 121.680 unidades da Comirnaty/Pfizer e 72.200 da CoronaVac/Instituto Butantan

Chegaram em Goiás, na manhã deste sábado (14), as mais de 193 mil doses de vacina contra a Covid-19 que estavam previstas. As remessas chegaram ao Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia, entre 9h e 10h, em dois carregamentos diferentes. O primeiro, com 121.680 doses da Pfizer e o segundo, com 72.200 doses da CoronaVac. De acordo com o Programa Nacion...