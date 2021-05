Cidades Goiás recebe 131 mil novas doses de vacinas contra Covid-19 nesta sexta-feira (14) Governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (13) a chegada de novas remessas das vacinas da AstraZeneca e Coronavac

Está previsto para chegar em Goiás, no início da madrugada desta sexta-feira (14), 131.850 novas doses de imunizantes contra a Covid-19. De acordo com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), todas as vacinas desse lote são referentes à 2ª dose, sendo 62.250 da Astrazeneca e as outras 69.600 da Coronavac. Até a última quarta-feira (12), 549 mil goianos haviam...