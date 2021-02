Cidades Goiás realiza cirurgia do coração inédita em bebê Procedimento não é coberto pelo SUS, mas parceria entre Hospital da Criança e médicos possibilitou o atendimento para criança de Senador Canedo sem plano de saúde

De forma inédita, uma equipe formada por cirurgião cardíaco, hemodinamicistas e cardiopediatras realizou, em Goiás, a primeira cirurgia conhecida como híbrido em um recém-nascido diagnosticado com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), a síndrome do meio coração. O procedimento foi realizado no último dia 17 Hospital da Criança, em Goiânia, e o paciente fo...