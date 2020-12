Cidades Goiás precisa investir três vezes mais para atingir meta nacional de saneamento Estudo recente mostrou que se investimentos não aumentarem, Goiás pode não atingir objetivo da universalização de serviços em 2033

Um estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil recentemente mostrou que Goiás precisa investir três vezes mais do vem fazendo nos últimos anos (2014-2018) para conseguir atingir a meta de universalização dos serviços de saneamento básico em 2033, como está definido no Novo Marco Legal do setor, sancionado pelo governo federal em julho deste ano. De acordo com o instituto...