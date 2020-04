Cidades Goiás poderia ter mais 170 leitos de UTI Hospitais em obras, alguns há mais de 15 anos, poderiam aumentar em 19% os leitos de terapia intensiva durante a pandemia caso estivessem prontos. Interior tem previsão de novas unidades

A falta de estrutura hospitalar em Goiás, problema antigo já denunciado em diversas reportagens nos últimos anos, ganha uma dimensão mais preocupante com a crise do novo coronavírus (Covid-19). Quatro hospitais do Estado, que já deveriam ter sido concluídos e estar em funcionamento, ofereceriam 1.041 novos leitos para a população, sendo 170 deles de unidade de terapia inte...