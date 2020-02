Cidades Goiás pode ter meteorologia de precisão Estrutura a ser viabilizada na UFG consiste em processamento avançado de informações e metodologia inovadora

A estruturação de um centro de monitoramento ambiental é a proposta da Universidade Federal de Goiás (UFG) para produzir informações com o objetivo de “tornar o clima um aliado do desenvolvimento sustentável” do Estado. O objetivo é promover a convergência de esforços de diversas áreas aproveitando as estruturas acadêmicas de várias instituições e o conhecimento já existentes p...