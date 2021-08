Cidades Goiás pode ter chuvas isoladas a partir do dia 17 de agosto, diz Cimehgo Uma frente fria, que está vindo da região Sul do Brasil, irá se deslocar pelos próximos dias possibilitando assim pequenas áreas de instabilidade na região Sudoeste de Goiás

Atualizada às 10h53. Chuvas em forma de pancadas isoladas podem acontecer em Goiás a partir do dia 17 de agosto. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) uma frente fria, que está vindo da região Sul do Brasil, irá se deslocar pelos próximos dias possibilitando assim pequenas áreas de instabilidade na região Sud...