Cidades Goiás pode ter chuva ainda em setembro, diz Cimehgo Veja a previsão para os próximos dias e confira as instruções do Inmet para os dias de alta temperatura e baixa umidade

Atualizado às 14h52 A alta temperatura e a baixa umidade podem estar com os dias contados em Goiás. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), é possível que o tempo refresque com uma chuva no dia 25 de setembro (quarta-feira). Já para o cli...