Cidades Goiás Placas é excluída por formar grupo econômico A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 17 de janeiro

A empresa Goiás Placas teve o seu direito de fazer placas de automóveis suspenso por tempo indeterminado, após processo interno do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 17 de janeiro. De acordo com o presidente do Detran-GO, Marcos Roberto Silva, foi identificada a formação de grupos ...